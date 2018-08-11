Так Москва підтримує бойові дії – Волкер прокоментував відео ОБСЄ з колонами вантажівок на Донбасі (відео)

Волкер також наголосив, що Росія блокує ефективний моніторинг кордонів і перешкоджає роботі ОБСЄ в цих районах.

Спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер прокоментував відео, яке оприлюднила Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ про те, як колони вантажівок вночі в'їжджають на територію східної України з боку Росії і виїжджають з України у місці, де відсутні прикордонно-пропускні пункти.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

«Це ще один шлях, яким Росія навмисне продовжує конфлікт і підтримує бойові дії на сході України, незважаючи на міжнародні зусилля, спрямовані на встановлення миру в Україні», – написав Волкер у Twitter.

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Волкер також наголосив, що Росія блокує ефективний моніторинг кордонів і перешкоджає роботі ОБСЄ в цих районах.

«Ось відео спостережної місії ОБСЄ, де видно, як конвої вантажівок незаконно пересуваються між Україною та Росією. Нагадую, що Росія заблокувала ефективну місію з моніторингу кордонів і її сили повсякчас перешкоджають візитам СММ на кордон», – написав Волкер.

This is yet another way that Russia deliberately prolongs the conflict and sustains the fighting in eastern Ukraine despite international efforts to bring #Peace4Ukraine. — Kurt Volker (@SpecRepUkraine) August 11, 2018

Як видно на відео, оприлюдненому ввечері 10 серпня, одна колона з семи вантажівок по ґрунтовій дорозі далеко від пунктів пропуску в’їхала на територію України. Через кілька хвилин інша схожа колона з «Камазів» і «УАЗів» перетнула українсько-російський кордон, виїхавши з непідконтрольної урядові території Донбасу.

Напередодні спостерігачі повідомили у звіті, що це сталося ввечері 7 серпня.

Київ і країни Заходу звинувачують Росію в збройній підтримці бойовиків угруповань «ДНР» і «ЛНР». Кремль звинувачення відкидає.

Внаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року в регіоні загинули понад 10 тисяч людей.

За останню добу, за даними Києва, бойовики 36 разів порушили режим припинення вогню, троє українських військових були поранені.