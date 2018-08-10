Безпілотник зафіксував рух військової техніки з Росії на Донбас

Дві колони проїхали одна повз іншу приблизно через 5 хвилин після того, як друга колона в'їхала до України.

Безпілотник моніторингової місії ОБСЄ зафіксував колони вантажівок, які посеред ночі в'їжджали до України й виїжджали з неї ґрунтовою дорогою в районі, де відсутні прикордонно-пропускні споруди.

Про це йдеться у звіті ОБСЄ, опублікованому сьогодні на сайті організації.

"БПЛА СММ дальнього радіусу дії виявив колону з 8 шестикілесних вантажівок з критими брезентом вантажними відсіками, яка рухалася в східному напрямку дорогою поблизу н. п. Чистякове (непідконтрольний уряду, 62 км на схід від Донецька). Біля н. п. Манич (непідконтрольний уряду, 76 км на схід від Донецька), приблизно за 3,5 км від кордону між Україною і Російською Федерацією колона повернула на схід на ґрунтову дорогу, що проходить через кордон", - наголошується у повідомленні.

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Після цього БПЛА зафіксував другу колону, яка їхала в західному напрямку від кордону з Російською Федерацією тією ж грунтовою дорогою.

"Дві колони проїхали одна повз іншу приблизно через 5 хвилин після того, як друга колона в'їхала до України. Орієнтовно о 23:25 БПЛА зафіксував, як перша колона виїхала з України тією ж ґрунтовою дорогою", - розповіли в ОБСЄ.

Пізніше до другої колони приєдналися ще дві вантажівки "КамАЗ", які рухалися в напрямку від кордону з Російською Федерацією.

"Кожна з колон окремо зупинялася приблизно на 3 хвилини поруч із позашляховиком, що стояли у полі поблизу згаданої вище ґрунтової дороги (за 1,7 км від кордону), а потім знову зупинялися біля двох вантажівок, які стояли на перетині ґрунтової та мощеної доріг (за 3,5 км від місця, де колони перетнули кордон)", - додали у місії.

За спостереженнями ОБСЄ, колона, що їхала в західному напрямку до України, продовжувала рух на захід і в кінцевому підсумку зупинилася на південній околиці н. п. Хрустальне (кол. Красний Луч, непідконтрольна урядий, 56 км до південно-заходу від Луганська) о 01:16 8 серпня.

Раніше перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Олександр Хуг заявляв, що спостерігачі за тиждень зафіксували збільшення порушень режиму припинення вогню на Донбасі на 63%.