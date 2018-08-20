Російське командування проводить масштабну мобілізацію на окупованому Донбасі - розвідка

Так звані "військові комісаріати" додатково уточнюють списки та місця перебування всіх категорій військовозобов’язаних на окупованих територіях.

Російське окупаційне командування підвищило рівень готовності до мобілізації на територіях Донецької і Луганської областей, непідконтрольних уряду України.

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Про це повідомляється на сайті Міністерства оборони. “Переведення в посилений режим роботи відповідальних за мобілізацію т.зв. “республіканських органів влади” спричинено провокаційними заявами псевдоавторитетних російських “воєнних експертів”, які на підставі надуманої, викривленої та упередженої інформації прогнозують “активізацію бойових дій підрозділами Об’єднаних сил у період проведення Державних свят України (День прапору, День незалежності)”, - зазначають в Головному управлінні розвідки Міноборони.

У зв’язку з цим так звані “військові комісаріати” окупантів додатково уточнюють списки та місця перебування всіх категорій військовозобов’язаних на окупованих територіях Донбасу.

“На невизначений термін продовжено тривалість зборів з офіцерами-резервістами, які проводяться на базі з’єднань і частин 1 та 2 АК ЗС РФ”, - сказано в повідомленні.