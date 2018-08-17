На Донбасі один український військовий отримав поранення - ООС

Протягом дня, від 7-ї до 18-ї години російські окупаційні війська 14 разів порушили режим припинення вогню.

З початку доби один український військовий отримав поранення.

Про це йдеться в повідомленні на офіційній сторінці штабу операції Об'єднаних сил у Facebook.

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"Упродовж поточної доби, від 7-ї до 18-ї години російські окупаційні війська 14 разів порушили режим припинення вогню. Важке озброєння не застосовувалося. Окупанти відкривали прицільний вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях Об’єднаних сил у районах населених пунктів Кримське, Новозванівка, Красногорівка, Чермалик, Павлопіль, Водяне, Лебединське та Широкине. Внаслідок бойових дій один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.