Після Іловайської трагедії 84 бійці досі вважаються зниклими безвісти - МВС

В МВС заявили, що 366 українських бійців загинуло, більше 450 отримали поранення і 300 потрапили в полон.

Заступник міністра внутрішніх справ Вадим Троян заявляє, що 84 бійця після розстрілу збройними силами Російської Федерації та їхніми найманцями при виході українських військових і добровольців з Іловайська у серпні 2014 року досі вважаються зниклими безвісти.

Читайте такожУ Генштабі назвали єдину причину Іловайської трагедії

Про це повідомляє Департамент комунікації МВС. "У серпні 2014 року навколо Іловайська і в самому місті, за попередніми оцінками, 366 українських бійців загинуло, більше 450 отримали поранення, 300 потрапили в полон, 84 хлопці досі вважаються зниклими безвісти. Іловайська битва остаточно розставила всі крапки над "і" - Росія лютий ворог", - наголосив Троян.

Заступник міністра нагадав, що в серпні 2014 року в оточення ворожих військ потрапили підрозділи Збройних сил України та добровольчі батальйони МВС, і попри домовленості про "зелений коридор" для виходу з оточення "окупант віроломно відкрив вогонь по українських військових з артилерії та реактивних систем залпового вогню".

"Вже пройшло чотири роки з тієї страшної трагедії, а 11 хлопців із системи МВС досі лишаються зниклими безвісти", - зауважив Троян.

В боях за Іловайськ, разом із частинами ЗСУ, брали активну участь добровольчі підрозділи системи МВС: батальйон Національної гвардії "Донбас", а також підрозділи патрульної служби міліції особливого призначення – батальйони та роти "Азов", "Дніпро-1", "Миротворець", "Шахтарськ", "Херсон", "Івано-Франківськ", "Світязь".

14 серпня 2017 року Головна військова прокуратура передала до офісу прокурора Міжнародного кримінального суду інформацію про зібрані докази скоєння військових злочинів підрозділами збройних сил РФ, зокрема вбивства українських військових у районі Іловайська в 2014 році, для вирішення питання про відкриття кримінального провадження.