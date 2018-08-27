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У серпні 2014 року Іловайськ не мав для українських сил стратегічного значення – Муженко (відео)

15:30, 27 серпня 2018
Війна
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/ УНІАН  Муженко стверджує, що Іловайськ не мав стратегічного значення для сил АТО у 2014 році / УНІАН

У серпні 2014 року Іловайськ не мав для сил АТО особливого стратегічного значення, і необхідності взяти та утримувати його за будь-яку ціну не було, заявив очільник Генштабу ЗСУ Віктор Муженко.

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Відповідну заяву він зробив у своєму інтерв’ю для документального фільму про Іловайські бої 2014-го року. Уривки інтерв’ю Муженко оприлюднив у своєму Facebook.

“Іловайськ в липні мав ще певний інтерес для нас, як велика вузлова станція і він в наших планах розглядався як один з тактичних епізодів, тактичних завдань, яке вирішувалось в ході всієї операції», - розповів він.

За словами глав Генштабу, тодішня операція мала широкий розмах – понад 400 км по фронту.

«Іловайськ, як населений пункт – це було просто як одне із тактичних завдань всієї операції. Якогось стратегічного значення він для нас не мав, особливо вже у серпні місяці, коли ми контролювали Кутейникове. А Кутейникове надало нам можливість перерізати як раз залізничне сполучення з Росією - залізничну гілку, яка йде через Амвросіївку – Кутейникове на Іловайськ, а потім на Макіївку і Донецьк. Тобто нам не було такої необхідності ставити Іловайськ, як якийсь стратегічний центр, який необхідно було будь за що взяти», - зазначив Муженко.

За його словами, 19 серпня сили АТО звільнили Ясинувату.

«Десь після 23-24 години 95-ту бригаду ми вивели на відновлення боєздатності тому, що ми мали для неї ще кілька завдань, які повинна була вирішувати. Їх повинен був замінити підрозділи Національної гвардії, які були введені теж в Ясинувату», - згадує він.

«На допомогу цим підрозділам в подальшому повинні були підійти підрозділи 93-ї окремої механізованої бригади. Але до ранку там повинні були лишатися підрозділи Національної гвардії, які могли утримувати контроль над Ясинуватою. З виходом 95-ї бригади підрозділи Національної гвардії покинули Ясинувату і на ранок ми виявили те, що Ясинувата знову знаходиться під контролем бойовиків. Перед нами виникло питання повернення контролю над Ясинуватою, і виникла пропозиція, щоб не зв’язуватися з Ясинуватою, а зосередити свої зусилля на Іловайську», - продовжив Муженко.

В той же час, за його словами, і було створено угрупування з підрозділів та добровольчих батальйонів МВС.

«Від нас тоді було залучено за їхнім клопотанням (МВС) тільки механізовану групу – це техніка 51-ї бригади, частково техніка ротно-тактичної групи 17-ї бригади. Потім там ще була збірна (група) з 93-ї бригади, яка підтягувалась рішенням керівника сектору “Б” генерала Хомчака. І управління повинно було б здійснюватися ними. Але тоді генерал Хомчак проявив ініціативу в плані того, що я хочу туди виїхати, організувати взаємодію», - розповів він.

«Я до речі йому сказав, там достатньо полковника з вашого штабу для того, щоб він підтримував цю взаємодію. Ваше завдання керувати підрозділами у всьому секторі. Він попросився, що буквально виїде організує взаємодію, подивиться, розбереться там в ситуації і повернеться. Ну так трапилось, що вже в період 20-21 серпня зав’язались ці бої за Іловайськ і він там так і залишився і вже виходив безпосередньо в ніч з 28 на 29 серпня 14-го року», - підсумував Муженко.

Крім того, голова Генштабу допустив не виключає, що певні політики та бізнесмени були зацікавлені у штурмі Іловайська в 2014 році.

Як повідомляв УНІАН, Генеральна прокуратура України 14 серпня 2017 року оприлюднила результати розслідування подій під Іловайськом у серпні 2014 року. Згідно з цими результатами, головним винуватцем Іловайської трагедії, внаслідок якої, лише за офіційними даними, загинули 366 українських бійців, є військове командування РФ.

 Генпрокуратура повідомила, що матеріали розслідування воєнних злочинів у ході подій під Іловайськом передано до офісу Міжнародного кримінального суду в Гаазі. У ГПУ заявили, що в день наймасштабнішого вторгнення в Україну у ніч на 24 серпня 2014 року під час Іловайської трагедії окупаційні сили збройних сил РФ становили 3,5 тис. осіб.

Також, на думку слідчих, серед інших чинників трагедії – дезертирство, розвал армії за часів екс-президента Віктора Януковича та окремі помилки українського військового керівництва. Генштаб ЗСУ запевняє, що докладе всіх зусиль для покарання організаторів та виконавців Іловайської трагедії.

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Теги: #Муженко#Іловайський котел