На Чернігівщині попрощалися з 20-річним контрактником, який загинув на Донбасі

Жалобна процесія пройшла через живий коридор людей, які віддавали останню шану своєму земляку.

На Чернігівщині сьогодні попрощалися із загиблим у районі проведення Операції Об’єднаних сил 20-річним старшим матросом Максимом Авдієнком.

Читайте такожУ Чернівцях на колінах попрощалися із загиблим під Горлівкою бійцем (фото)

Як повідомили УНІАН у Чернігівській ОДА, церемонія прощання пройшла у Сновську, звідки родом загиблий.

Жалобна процесія пройшла через живий коридор людей, які віддавали останню шану своєму земляку.

Для вшанування пам’яті загиблого бійця, за рішенням РДА, у Сновському районі 8 вересня оголошено Днем жалоби.

Як повідомляв УНІАН, військовослужбовець-контрактник Авдієнко загинув поблизу селища Водяне Донецької області 5 вересня.

За інформацією Чернігівського обласного військового комісаріату, боєць загинув внаслідок обстрілу українських позицій з протитанкових гранатометів та мінометів.