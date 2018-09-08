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На Чернігівщині попрощалися з 20-річним контрактником, який загинув на Донбасі

19:52, 08 вересня 2018
Війна
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боєць загинув внаслідок обстрілу українських позицій \ фото: УНІАН

На Чернігівщині сьогодні попрощалися із загиблим у районі проведення Операції Об’єднаних сил 20-річним старшим матросом Максимом Авдієнком.

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Як повідомили УНІАН у Чернігівській ОДА, церемонія прощання пройшла у Сновську, звідки родом загиблий.

Жалобна процесія пройшла через живий коридор людей, які віддавали останню шану своєму земляку.

Для вшанування пам’яті загиблого бійця, за рішенням РДА, у Сновському районі 8 вересня оголошено Днем жалоби.

Як повідомляв УНІАН, військовослужбовець-контрактник Авдієнко загинув поблизу селища Водяне Донецької області 5 вересня.

За інформацією Чернігівського обласного військового комісаріату, боєць загинув внаслідок обстрілу українських позицій з протитанкових гранатометів та мінометів.

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Теги: #Донбас#військовий#похорон