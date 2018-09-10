На Донбасі бойовики з БМП обстріляли один з опорних пунктів українських військових

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил протягом доби допущено не було.

Упродовж минулої доби ситуація в районі проведення операції залишалася напруженою, проте цілком контрольованою Об’єднаними силами.

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Про це йдеться у ранковому зведенні прес-центру операції Об’єднаних сил. "Окупанти 25 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. При цьому противник двічі застосував озброєння, заборонене Мінськими домовленостями", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, протягом минулої доби ворог здійснював обстріли наших позицій в районах населених пунктів Кримське, Золоте, Світлодарськ, Південне, Верхньоторецьке, Красногорівка, Мар'їнка, Новомихайлівка, Новотроїцьке, Павлопіль, Гнутове, Лебединське, Водяне та Широкине.

У прес-центрі зазначили, що російські окупаційні війська вели прицільний вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Крім того, з мінометів калібру 82 мм ворог обстрілював позиції Об'єднаних сил поблизу населених пунктів Водяне та Лебединське на Маріупольському напрямку. "Також вдень в районі населеного пункту Кримське на Луганському напрямку один з опорних пунктів був обстріляний з озброєння бойової машини піхоти", - йдеться у зведенні.

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил протягом доби допущено не було.

За даними розвідки, минулої доби було поранено чотирьох бойовиків російсько-окупаційних військ.

"З початку поточної доби противник двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил на Маріупольському напрямку в районі населених пунктів Водяне та Широкине з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Втрат серед особового складу Об'єднаних сил немає", - підсумували в прес-центрі.