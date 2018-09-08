Бойовики вчора атакували ЗСУ із забороненої зброї: є втрати

Під час ведення бойових дій протягом минулої доби один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, ще двоє отримали поранення.

Упродовж минулої доби, 7 вересня, ситуація в районі проведення операції продовжувала загострюватися, проте залишалася контрольованою Об’єднаними силами.

Як повідомляє прес-цент штабу ООС, окупанти 32 рази відкривали вогонь по позиціях українських військ. При цьому бойовики двічі застосували озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.

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«Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Крім того, на Луганському напрямку поблизу населеного пункту Кримське вночі ворог обстріляв позиції Об'єднаних сил з артилерії калібру 152 мм, а вже увечері відкривав вогонь по опорному пункту в районі Світлодарської дуги з міномету калібру 120 мм. Так, протягом минулої доби ворог здійснював обстріли наших позицій в районах населених пунктів Малинове, Щастя, Кримське, Оріхове, Катеринівка, Луганське, Світлодарськ, Південне, Новгородське, Опитне, Авдіївка, Павлопіль, Гнутове, Лебединське та Водяне», – йдеться в повідомленні.

Під час ведення бойових дій протягом минулої доби один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, ще двоє отримали поранення.

За даними розвідки, минулої доби було знищено трьох бойовиків російсько-окупаційних військ.

Від початку поточної доби бойовики тричі обстріляли позиції Об'єднаних сил в районі населених пунктів Кримське, Лебединське та Гнутове з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Втрат серед українських військових немає.