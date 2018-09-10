"Парламент "ДНР" обезголовлено

ЗМІ дійшли висновку, що Пушилін порушив конституцію "ДНР", суміщаючи посади "голови" "уряду" і так званого голови "парламенту".

Виконувач обов'язків "голови" угруповання "ДНР" Денис Пушилін заявив про складання "повноважень депутата народної ради".

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Також Пушилін був головою "народної ради", передають "Новости Донбасса".

У так званій прес-службі "парламенту "ДНР" зазначили, що тепер повинні будуть обрати нового "голову" на найближчому засіданні.

Нагадаємо, 7 вересня "парламент "ДНР" обрав Дениса Пушиліна новим в. о. "голови" угруповання після того, як "генпрокуратура "ДНР" вважає незаконним призначення Дмитра Трапезнікова на цю посаду. Крім того, було оголошено, що "вибори" ватажка і "депутатів" відбудуться 11 листопада.