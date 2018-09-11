На Донбасі бойовики вели обстріли з БМП і гранатометів, один український військовий загинув

Крім цього, станом на ранок, двоє наших військових зазнали поранень.

Упродовж минулої доби, 10 вересня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася напруженою, проте була цілком контрольованою.

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Про це йдеться у зведенні прес-центру операції Об’єднаних сил (ООС). "Російські окупанти 24 рази відкривали вогонь по позиціях наших військ. Тричі – з застосуванням озброєння, забороненого Мінськими домовленостями", - зазначається у повідомленні.

У зведенні ООС уточнюється, що противник вів прицільний вогонь з мінометів калібру 120 та 82 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Зокрема, російсько-окупаційні війська здійснювали обстріли позицій Об’єднаних сил в районах населених пунктів Кримське, Золоте, Луганське, Майорськ, Шуми, Південне, Павлопіль, Гнутове, Водяне, Лебединське та Широкине.

"З мінометів 120-го калібру ворог обстріляв позиції Об'єднаних сил в районі населеного пункту Луганське, з мінометів 82-го калібру – поблизу Кримського. Позиції оборонців Водяного окупанти накрили мінометним вогнем обох калібрів", - йдеться в повідомленні.

В ході ведення бойових дій один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, ще один отримав поранення.

За даними розвідки, протягом доби двох окупантів знищено, чотирьох поранено.

"З початку доби ворог з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил поблизу Кам'янки та Широкиного. Внаслідок обстрілу один військовослужбовець отримав поранення", - підсумували в прес-центрі ООС.