Росія використовує на Донбасі найновіші системи радіоелектронної боротьби - Bellingcat

Нещодавно моніторингова група ОБСЄ опублікувала, імовірно, своє найважливіше спостереження, пов'язане з російськими системами радіоелектронної боротьби на Донбасі.

На сході України виявлені новітня система радіоелектронної боротьби, що надійшла на озброєння Збройних сил Росії в цьому році, а також інші сучасні системи.

Про це йдеться в дослідженні DFRLab, опублікованому на сайті Bellingcat.

"Ця знахідка підкреслює посилення спроб Росії запобігти моніторингу конфлікту в Україні з безпілотників. Також це ще один доказ триваючої участі російських військових у конфлікті на території західного сусіда і спроб приховати цю участь", - пише Bellingcat.

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Нещодавно моніторингова група ОБСЄ опублікувала, імовірно, своє найважливіше спостереження, пов'язане з російськими системами радіоелектронної боротьби на Донбасі: кадри чотирьох сучасних російських комплексів РЕБ, у тому числі новітнього РБ109-А "Билина", який був вперше застосований в ході навчань "Захід-2017" і надійшов на озброєння Збройних сил (ЗС) Росії тільки в цьому році.

Хоча СММ ОБСЄ в Україні опублікувала результати спостережень тільки 11 серпня, їх безпілотник малої дальності спостерігав чотири російських системи РЕБ ще 28 липня. Невідомо, чому ОБСЄ не публікували результати спостережень протягом двох тижнів.

"28 липня в непідконтрольних уряду районах міні-БПЛА СММ виявив 4 різні системи радіоелектронної боротьби ("Леєр-3" РБ-341В, 1Л269 "Красуха-2", РБ-109A "Билина" і 1 комплекс радіоелектронної боротьби з БПЛА "Репелент-1") біля н.п. Чорнухине (64 км до південно-заходу від Луганська)", - сказано в повідомленні.

З чотирьох російських систем РЕБ, які помітив безпілотник ОБСЄ 28 липня, тільки одна ("Леєр-3") раніше спостерігалася в Україні, а інші три ("Красуха-2", "Билина" і "Репелент-1") раніше на сході України офіційно не спостерігалися.

Розробка російського комплексу "Репелент-1" завершилася в 2016 році. Ця система здатна виводити з ладу безпілотники на відстані 30-35 кілометрів. В основному вона призначена для відбиття масових атак безпілотників.

"Російське рішення розмістити в Україні цю суперсучасну систему радіоелектронної боротьби явно призначене для виведення з ладу як нейтральних наглядових безпілотників СММ ОБСЄ, так і розвідувальних і збройних безпілотників українських сил", - зазначається в статті.

"Красуха-2" порівняно старша за "Репеленту-1" і "Билину". Вона перебуває на озброєнні ЗС Росії з 2014 року. Ця система може глушити різні цілі, у тому числі літаки, ракети і літакові радари, на відстані у сотні кілометрів.

Більш просунута система "Красуха-4" розміщувалася в Сирії для захисту російських і асадівських об'єктів. Підтверджених випадків спостереження "Красухи-4" в Україні немає. Нещодавній звіт ОБСЄ - перше підтверджене спостереження "Красухи-2" на Донбасі.

"Билина" - найсучасніша система РЕБ, помічена ОБСЄ. Її представили публіці тільки в минулому році й досі спостерігали лише на навчаннях "Захід-2017". Повідомляється, що ця система використовує (або буде використовувати після закінчення розробки) "можливості штучного інтелекту на основі машинного навчання" для розстановки пріоритетів і придушення електронних сигналів.

Фотографія вище - одне з небагатьох відомих зображень "Билини", оскільки система не була сфотографована або знята на відео під час навчань "Захід-2017". Це фото було взято зі звіту 2017 року про засоби радіоелектронної боротьби в Збройних силах Росії.

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"Ця система настільки нова, що російські Збройні сили ледве встигли покористуватися нею. Її поява на Донбасі вказує на пріоритетність протидії українським силам для Росії. Тисячі солдатів і танки, які Росія раніше направляла на Донбас, змінилися складними системами радіоелектронної боротьби. Їх перебування на Донбасі набагато більш приховане, проте все одно дає російським Збройним силам важливу інформацію і досвід для майбутніх конфліктів", - йдеться в статті Bellingcat.

Ще одна система, нещодавно була помічена ОБСЄ, раніше вже спостерігалася на Донбасі. Це "Леєр-3" - високотехнологічна російська система, здатна вносити хаос у роботу телекомунікаційних систем.

"У російській системі радіоелектронної боротьби РБ-341В "Леєр-3" використовується три безпілотних літальних апаратів (БЛА) "Орлан-10", що підтримують зв'язок із вантажівкою КамАЗ-5350, який служить командним пунктом і діє в радіусі 6 кілометрів. БЛА глушить сигнал прилеглих телекомунікаційних вишок за допомогою комбінації глушилок, встановлених на безпілотник, і одноразових глушилок, що скидаються на землю. Потім БЛА можуть відправляти текстові і звукові повідомлення, фактично встановлюючи контроль над стільниковим зв'язком. Хоча спочатку "Леєр-3" був розроблений для GSM-мереж, відомо, що нещодавно він використовувався для роботи з 3G і 4G-мережами", - пише Bellingcat.

Ця система була сфотографована в Донецьку ще в 2016 році, про що повідомляли представники України в ОБСЄ. БЛА "Орлан-10", якими оснащений комплекс "Леєр-3", неодноразово збивали в небі над Донбасом. Ці безпілотники виробляються в Санкт-Петербурзі і не застосовуються ніде в Збройних силах України.

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Лише в січні 2018 року українські сили заявляли про збиття двох БЛА "Орлан-10". Це говорить про те, що Росія не послаблює присутності високотехнологічних засобів моніторингу та радіоелектронної боротьби.

За останні чотири роки Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ в Україні спостерігала і фотографувала різні російські системи радіоелектронної боротьби (РЕБ) в зоні конфлікту. Відомо, що ці системи застосовувалися проти безпілотників СММ, що обмежувало можливості моніторингової групи зі спостереження за порушеннями Мінських угод.