The Atlantic Council: Україні потрібно ще дещо окрім Javelin, щоб зупинити Путіна

Вашингтону варто дати Києву все необхідне озброєння для відбиття можливої російської атаки з моря.

Посол США Курт Волкер нещодавно сказав The Guardian, що США готові запропонувати Україні нове озброєння, щоб вона могла захистити себе. Без сумніву, українській армії потрібна ця зброя.

Про це в статті для Atlantic Council пише старший науковий співробітник Американської ради зовнішньої політики (American Foreign Policy Council) Стівен Бланк, нагадуючи, що Москва веде одночасно військову і економічну війну проти Києва у Чорному і Азовському морях. Вона заблокувала українські судна в обох акваторіях, наполягаючи на своєму праві перевіряти «іноземні» кораблі, а також розширила морську зону відчуження аж до Одеси.

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Автор наголошує, що у Москви є можливості провести десантні операції на українському узбережжі, щоб ізолювати Маріуполь і південне українське узбережжя. Це все тому, що вона постійно нарощує присутність наземних, повітряних і військово-морських сил в Криму і довкола нього.

На що була б схожа така атака? Росія могла б обстріляти наземні українські бази з кораблів. Інша можливість – застосувати військово-десантні війська або ж змішати їхній наступ з операцією в морі. Той факт, що всі російські ВДВ беруть участь у навчаннях «Восток-2018», може означати готовність російського уряду застосувати їх у майбутній «десантній» висадці під час першої фази атаки змішаних сил на українському чорноморському узбережжі.

Московська блокада Азовського моря, вірогідно, може розширитися на все узбережжя України включно з Одесою. Метою цієї атаки може бути взяття під контроль покладів енергоносіїв в Чорноморському басейні, які досі під контролем Києва. На думку Бланка, вся анексія Криму в 2014 році була продиктована бажанням російського уряду захопити енергетичні активи України.

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Російські операції потрібно розглядати як військовий примус і економічну війну водночас. Тому існує гостра потреба в тому, щоб США надали нове озброєння Україні просто зараз. Немає жодних ознак того, що переговори Волкера з емісаром Москви Владиславом Сурковим відновляться найближчим часом чи що Москва тепер прагне закінчити війну. Насправді Волкер думає, що Москва не буде робити жодних поворотів до того, як Україна проведе вибори президента і парламенту в 2019 році. І він, вірогідно, має рацію.

Що потрібно було б дати Україні, щоб вона дуже швидко стала здатною відбити наступ Росії з моря? Перш за все, Вашингтон міг би відправити їй протикорабельні ракети US-AGM-84 Harpoon Block II («Гарпун»), протикорабельні ракети великої дальності AGM-158C LRASM A, а також норвезькі ракети NSM. Але Україні також потрібні надійні пускові платформи і системи прицілювання, зокрема радари.

Оскільки Москва не хоче виконувати Мінські угоди чи вести переговори про нові мирні рішення, США і ключові європейські союзники повинні поєднати підвищення здатності України до самозахисту зі ще більшим спільним тиском на Москву. Причини для цього очевидні.