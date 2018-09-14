Київ робить недостатньо для українців на контрольованій бойовиками території - Волкер
Україна робить недостатньо для співвітчизників, які живуть на контрольованих угрупованнями «ДНР» та «ЛНР» територіях.
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Про це заявив спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер в інтерв’ю радіо Свобода. Він також стверджує, що українська влада не має плану реінтеграції територій після завершення збройного конфлікту.
Попередні ідеї з реінтеграції, за його словами, «не мають потужної політичної підтримки, і є мало ознак, що це було б пріоритетом для українського уряду». «Це ганебно тому, що ці люди (що живуть на контрольованих гібридними силами територіях – ред.) пройшли багато чого. Це змушує їх бути дуже незадоволеними урядом України», – відзначив американський дипломат.
Він відзначив, що Київ має співпрацювати з Червоним Хрестом, щоб допомогти отримувати державні пенсії людям старшого віку і людям з обмеженими можливостями для пересування.
В ООН 12 вересня закликали українську владу забезпечити виконання рішення Верховного суду України щодо виплати пенсій як внутрішньо переміщеним особам, так і жителям неконтрольованих урядом територій східної України. «Ми наполегливо закликаємо українську владу забезпечити виконання рішення, що допоможе багатьом людям, які покладаються на ці виплати для забезпечення своїх найважливіших життєвих потреб», – заявила директор європейського бюро Управління верховного комісара ООН у справах біженців Паскаль Моро.
Правозахисна організація Human Rights Watch наприкінці серпня заявляла, що політика Києва щодо пенсіонерів із окупованих бойовиками регіонів дискримінаційна.