У мережі розповіли про успішну повітряну атаку ЗСУ на склад бойовиків у Горлівці
21:43, 19 вересня 2018Війна
3323 0
За інформацією із соцмереж, повітряна атака відбулася вчора ввечері.
Деталі успішної атаки ЗСУ поки невідомі / фото zt-rada.gov.ua
Українські військові здійснили повітряну атаку на склад паливно-мастильних матеріалів бойовиків в районі авторемонтного заводу в окупованій Горлівці.
Читайте такожНа Донбасі бойовики били з БМП і мінометів, двоє українських військових загинуло (відео)
Про це повідомляє спільнота Nova Gorlivka на своїй сторінці у Facebook.
«Повідомляємо про успішну повітряну атаку з боку ЗСУ на склад паливно-мастильних матеріалів орків на авторемзаводі! "Пташина какашка" вразила ворожий паливозаправник і тих, хто був поруч! Наше вітання хлопцям», – йдеться в повідомленні.
У коментарях уточнено, що подія відбулася вчора ввечері. При цьому про деталі успішної атаки ЗСУ інформація відсутня.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter