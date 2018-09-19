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У мережі розповіли про успішну повітряну атаку ЗСУ на склад бойовиків у Горлівці

21:43, 19 вересня 2018
Війна
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Деталі успішної атаки ЗСУ поки невідомі / фото zt-rada.gov.ua

Українські військові здійснили повітряну атаку на склад паливно-мастильних матеріалів бойовиків в районі авторемонтного заводу в окупованій Горлівці.

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Про це повідомляє спільнота Nova Gorlivka на своїй сторінці у Facebook.

«Повідомляємо про успішну повітряну атаку з боку ЗСУ на склад паливно-мастильних матеріалів орків на авторемзаводі! "Пташина какашка" вразила ворожий паливозаправник і тих, хто був поруч! Наше вітання хлопцям», – йдеться в повідомленні.

У коментарях уточнено, що подія відбулася вчора ввечері. При цьому про деталі успішної атаки ЗСУ інформація відсутня.

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Теги: #ЗСУ#Горлівка