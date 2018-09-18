На Донбасі бойовики з гранатометів били по низці позицій українських військових

Бойовики дещо знизили вогневу активність. Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.

Упродовж минулої доби, 17 вересня, ситуація в районі проведення операції мала ознаки до зниження вогневої активності противника та залишалася цілком контрольованою Об’єднаними силами.

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Про це йдеться у ранковому зведенні операції Об’єднаних сил. "Окупанти 21 раз відкривали вогонь по позиціях наших військ. При цьому противник двічі застосував озброєння, заборонене Мінськими домовленостями", йдеться в повідомленні.

Зокрема, протягом минулої доби ворог здійснював обстріли наших позицій в районах населених пунктів Кримське, Луганське, Світлодарськ, Старогнатівка, Чермалик, Павлопіль, Гнутове, Водяне, Лебединське та Широкине.

"Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Крім того, з мінометів калібру 82 мм ворог обстрілював позиції Об'єднаних сил поблизу населеного пункту Лебединське. Опорні пункти наших військ біля Павлополя противник також обстріляв із міномету 120-го калібру", з зазначається в зведенні.

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.

За даними розвідки, одного бойовика російсько-окупаційних військ минулої доби знищено та ще одного поранено.

"З початку поточної доби противник тричі обстріляв позиції Об'єднаних сил. Усі обстріли зафіксовано на Маріупольському напрямку, де ворог обстріляв наші опорні пункти в районі населених пунктів Лебединське та Водяне з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Втрат серед особового складу Об'єднаних сил немає", - підсумували в прес-центрі.