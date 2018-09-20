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Військові РФ на Донбасі відбирають товари у підприємців, грабують підлітків і б’ють жінок - Міноборони

13:20, 20 вересня 2018
Війна
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Ілюстрація \ REUTERS

Російські військові на окупованому Донбасі відбирають промислові і харчові товари у підприємців, а також вдаються до пограбування підлітків і побиття жінок.

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Про це сьогодні під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України Максим Праута з посиланням на інформацію Головного управління розвідки.

Праута повідомив, що у серпні-вересні група російських військовослужбовців військової комендатури міста Торез з погрозами вогнепальною зброєю примушувала місцевих приватних підприємців безкоштовно віддавати матеріальні цінності (пальне, харчові й промислові товари) під виглядом збору так званої «допомоги на передову».

«У Донецьку 16 вересня два так звані військовослужбовці 9-го окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти 1 АК ЗС РФ пограбували місцевих підлітків, а саме: відібрали мобільні телефони та дрібні гроші. При цьому один із грабіжників завдав ножового поранення чоловіку, який намагався захистити дітей. 17 вересня цього року так звані військовослужбовці з цього ж полку побили цивільних осіб, серед яких була молода жінка. Військові злочинці були затримані місцевими жителями і для свого виправдання звинувачували постраждалих у нападі», - розповів Праута.

Він також зауважив, що обурення місцевого населення викликає неможливість, у більшості випадків, притягнути до кримінальної відповідальності російських військових злочинців, які користуються заступництвом російського окупаційного командування та лояльністю до них так званих «місцевих правоохоронних органів».

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Теги: #Донбас#найманці