Російські офіцери навчають терористів збивати безпілотники ОБСЄ - розвідка

Офіцери збройних сил РФ на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей навчають терористів збивати безпілотники Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Про це Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомляє у Facebook.

"З військовослужбовцями зенітних підрозділів 1 та 2 АК ЗС РФ активно проводяться заняття щодо боротьби з безпілотними літальними апаратами. Особлива увага приділяється вивченню безпілотних літальних апаратів, які використовуються СММ ОБСЄ. Офіцери ЗС РФ, які проводять заняття, інструктують особовий склад щодо відкриття вогню по безпілотних літальних апаратах ОБСЄ за умови їх гарантованого ураження та можливості скритної евакуації", - йдеться у повідомленні.

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Також зазначається, що на Донбасі продовжує зростати кількість правопорушень, скоєних окупантами. Так, за даними управління розвідки, на Донеччині терористи передових підрозділів у темну пору доби грабують помешкання цивільних. Окрім матеріальних цінностей, вони забирають продукти харчування, що пов’язано з відсутністю продовольчого забезпечення.