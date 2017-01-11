В ІС повідомили про масові мародерства бойовиків під Дебальцевим

Про це повідомляє група «Інформаційне спротив», посилаючись на свої оперативні дані.

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Повідомляється, що, зокрема, мародери грабують приватні будинки, гаражі, прибудинкові споруди, виносячи все майно. Дані дії часто проводяться відкрито, невдоволення господарів «нейтралізується» мародерами загрозою застосування зброї.

У «військовій комендатурі» окупантів в Дебальцевому у відповідь на численні звернення громадян обіцяють «вжити заходів», проте в реальності мародерів в їх діях ніхто не обмежує.