ЗСУ утворили нові опорні пункти та взяли під контроль дороги біля звільненого Золотого-4 (відео)

Силами ООС було взято під контроль дороги, якими раніше могли переміщатися диверсійно-розвідувальні групи та контрабанда.

Українські військовослужбовці спорудили нові опорні пункти і взяли під контроль дороги біля населеного пункту Золоте-4.

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Як повідомляє прес-центр штабу АТО у Facebook, таким чином ЗСУ удосконалили та розвинули займане тактичне положення.

«Військовослужбовці окремої механізованої бригади зі складу Об'єднаних Сил на напрямку Попасна-Первомайське, розвиваючи оборонні позиції, які були облаштовані воїнами бригад, що виконували завдання раніше, у взаємодії з ротою глибинної розвідки зі складу резерву Об'єднаних сил удосконалили та розвинули займане тактичне положення, утворивши нові опорні пункти та інші елементи бойового порядку, які в подальшому складуть повноцінну смугу забезпечення», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що також було взято під контроль дороги, якими раніше могли переміщатися диверсійно-розвідувальні групи та контрабанда. Вже зараз такі дії неможливі.

«Для населення Золотого-4 скеровується гуманітарна та соціальна допомога, розпочато вирішення індивідуальних запитів його мешканців», – додали у штабі.