Очільник Золотого про звільнений населений пункт на Донбасі: сіра зона зменшилась

Українські військові взяли повністю під контроль селище Золоте-4, яке раніше частково було підконтрольне Україні.

Українські військові повністю звільнили селище Золоте-4, яке є однією з п’яти частин міста Золоте Попаснянського району Луганської області.

Про це розповів "Громадському радіо" голова військово-цивільної адміністрації Золотого Костянтин Ільченко.

Він пояснив, що раніше Золоте-4 перебувало у невизначеному статусі, оскільки тільки частина селища була підконтрольна українським військовим.

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"За ці позиції відбувались бойові протистояння. Зараз небезпечне навантаження на населення Золотого-4 уже зменшено, бо це вже остаточно наша територія, закріплені війська і такого впливу вже не мають російські війська", — сказав Ільченко.

За його словами, зараз у селищі проживає близько 800 людей. Однак точну кількість мешканців ще уточнюють.

"У будь-якому випадку селище розташоване на передньому краї, і, з урахування дальності польоту мінометної міни, воно залишатиметься в зоні ураження. Але сіра зона зменшилась — це факт. Золоте-4 остаточно під українським впливом", — сказав голова ВЦА Золотого.

Раніше підтвердили в операції Об’єднаних сил, що ЗСУ встановили контроль над населеним пунктом Золоте-4 у Луганській області, яке було розташоване у "сірій зоні".

Також у мережі з’явилось відео, де українські військові встановлюють прапор над звільненим селищем Золоте-4.