Місія ОБСЄ знову виявила біля кордону з Росією колону вантажівок

Також спостерігачі зафіксували на Донбасі озброєння, розміщене з порушенням погоджених ліній відведення.

Безпілотник Спостережної місії ОБСЄ виявив у непідконтрольному Україні районі Донецької області неподалік від кордону з Росією, де відсутні пункти пропуску на кордоні, колону з 10 вантажівок ("КамАЗ") з критими брезентом вантажними відсіками.

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Про це йдеться у звіті місії з даними станом на 17 вересня.

"За допомогою БПЛА СММ дальнього радіуса дії подібні переміщення у цьому ж районі було зафіксовано 8 серпня", - нагадали в ОБСЄ.

За повідомленням спостерігачів, також на Донбасі зафіксовано озброєння, розміщене з порушенням погоджених ліній відведення.

"93 одиниці (озброєння - ред.) - протягом двотижневого періоду, з яких 56 у непідконтрольних урядові районах", - заявили у місії.