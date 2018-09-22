Місія ОБСЄ знову виявила біля кордону з Росією колону вантажівок
Безпілотник Спостережної місії ОБСЄ виявив у непідконтрольному Україні районі Донецької області неподалік від кордону з Росією, де відсутні пункти пропуску на кордоні, колону з 10 вантажівок ("КамАЗ") з критими брезентом вантажними відсіками.
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Про це йдеться у звіті місії з даними станом на 17 вересня.
"За допомогою БПЛА СММ дальнього радіуса дії подібні переміщення у цьому ж районі було зафіксовано 8 серпня", - нагадали в ОБСЄ.
За повідомленням спостерігачів, також на Донбасі зафіксовано озброєння, розміщене з порушенням погоджених ліній відведення.
"93 одиниці (озброєння - ред.) - протягом двотижневого періоду, з яких 56 у непідконтрольних урядові районах", - заявили у місії.