Спецпредставник США звинуватив Росію у катастрофі літака MH17

За словами Волкера, постріл по літаку здійснив зенітний комплекс, доставлений на територію України з російської військової частини.

Спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер звинуватив Росію у катастрофі пасажирського літака MH17 в небі над Донбасом у 2014 році.

"Відповідальність несе Росія через її вторгнення і окупацію цієї частини України", - сказав він в інтерв'ю в ефірі радіостанції Эхо Москвы.

За словами Волкера, постріл по літаку здійснив зенітний комплекс, доставлений на територію України з російської військової частини. Після катастрофи літака він знову був направлений в Росію на своє місце дислокації.

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"Питання про те, хто саме натиснув пускову кнопку, чи це був росіянин за національністю, українець, український громадянин з Донбасу чи офіцер Збройних сил Росії, відверто кажучи, менш важливе ніж той факт, що це російська одиниця військової техніки, яку перевезли в іншу суверенну країну під контролем Росії, була використана для запуску ракети, яка вбила всіх цих мирних громадян, а потім була вивезена з України", - підсумував він.

Як повідомляв УНІАН, 17 вересня у Міністерстві оборони РФ заявили, що ракета, яка атакувала літак рейсу MH17, після виготовлення була поставлена в УРСР, а після розпаду СРСР була прийнята на озброєння української армії. В оборонному відомстві стверджували, що ракету було виготовлено на Долгопрудненському машинобудівному виробничому об'єднанні у 1986 році і в грудні того ж року направлено до 223-ї зенітно-ракетної бригади в м. Теребовля Тернопільської області.

У відповідь Спільна слідча група у складі представників України, Нідерландів, Малайзії, Австралії та Бельгії з розслідування катастрофи літака заявила, що готова вивчити нові «докази» Росії у справі про збиття літака.

Довідка УНІАН. Літак авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 з Амстердама до Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року над окупованою бойовиками територією Донецької області. Загинули усі 298 осіб, які перебували на борту. Більшість загиблих (196 осіб) - громадяни Нідерландів.

24 травня Спільна слідча група, до складу якої входять представники Австралії, Бельгії, Малайзії, Нідерландів і України, надала додаткові докази ключової ролі Росії в трагічній катастрофі рейсу MH17. Група дійшла висновку, що зенітний ракетний комплекс "Бук", пострілом з якого був збитий літак, належав 53-ій зенітно-ракетній бригаді збройних сил РФ, що дислокується в Курську.