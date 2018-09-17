Спільна слідча група хоче отримати від РФ документи про нові "докази" щодо катастрофи MH17

У Спільній слідчій групі наголосили, що попередні дані Міноборони РФ у справі MH17 не відповідали дійсності.

Спільна слідча група у складі представників України, Нідерландів, Малайзії, Австралії та Бельгії з розслідування катастрофи літака «Малайзійських авіаліній» «Боїнг 777» (рейс MH17) заявляє, що хоче отримати від Російської Федерації документи про нові «докази» у справі збиття літака для їх ретельного вивчення.

Як сказано у заяві на сайті Державної прокуратури Нідерландів, слідча група взяла до уваги інформацію стосовно MH17, вперше представлену російською владою.

«Ще в 2014 році Спільна слідча група звернулася із запитом до Російської Федерації надати усю необхідну інформацію. У травні 2018 року Спільна слідча група конкретно запитувала інформацію про номери знайдених кількох ракетних компонентів», - йдеться у заяві.

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«Спільна слідча група не отримала відповіді по суті від Російської Федерації на це питання та стосовно різних інших запитів для правової допомоги у період 2016, 2017 та 2018 років. Однак у серпні 2018 року Російська Федерація поінформувала у письмовому вигляді, що Спільна слідча група не повинна відправляти додаткові запити для отримання необхідних доказів», - наголошується у заяві.

«Спільна слідча група ретельно вивчатиме представлену сьогодні Російською Федерацією інформацію, як тільки РФ зробить відповідні документи доступними слідчій групі», - заявили у Спільній слідчій групі.

Слідство вже зверталося до РФ у травні 2018 року щодо отримання документів стосовно MH17, що також є обов'язковим відповідно до резолюції Ради безпеки ООН 2166.

Також сказано, що станом на сьогодні Спільна слідча група проаналізувала усю інформацію, надану РФ, та взяла її до уваги в рамках розслідування.

«Раніше було засвідчено, що інформація, презентована публічно Міністерством оборони Російської Федерації та надана Спільній слідчій групі в деяких випадках, включаючи імовірну присутність реактивного винищувача поруч з літаком MH17 на радіолокаційних зображеннях... не відповідала дійсності», - йдеться у заяві.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 17 вересня, у Міноборони РФ заявили, що ракета, яка атакувала літак рейсу МН17, після виготовлення була поставлена в УРСР, а після розпаду СРСР була прийнята на озброєння української армії. За словами представника Міноборони РФ, ракету було виготовлено на Долгопрудненському машинобудівному виробничому об'єднанні у 1986 році і в грудні того ж року направлено до 223-ї зенітно-ракетної бригади в м. Теребовля Тернопільської області.

Довідка УНІАН. Літак авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 з Амстердама до Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року над окупованою бойовиками територією Донецької області. Загинули усі 298 осіб, які перебували на борту. Більшість загиблих (196 осіб) - громадяни Нідерландів.

24 травня Спільна слідча група, до складу якої входять представники Австралії, Бельгії, Малайзії, Нідерландів і України, надала додаткові докази ключової ролі Росії в трагічній катастрофі рейсу MH17. Група дійшла висновку, що зенітний ракетний комплекс "Бук", пострілом з якого був збитий літак, належав 53-ій зенітно-ракетній бригаді збройних сил РФ, що дислокується в Курську.