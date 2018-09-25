ЗМІ дізналися ім'я екс-"міністра", вивезеного українськими контррозвідниками з "ДНР"

У СБУ не називають прізвище колишнього "міністра", але, за інформацією ЗМІ, йдеться про Алію Камару.

У ході спецоперації контррозвідки СБУ з тимчасово окупованої території Донецької області був вивезений так званий колишній міністр "ДНР".

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За інформацією LIGA.net, яка посилається на джерела в СБУ, йдеться про колишнього "міністра аграрної промисловості "ДНР" Алію Камару, який 15 грудня 2014 був заарештований.

Камара протримався на посаді "міністра" три тижні, а потім майже 4 роки провів у в'язниці за звинуваченням у змові й розкраданнях.

Нагадаємо, 25 вересня стало відомо, що контррозвідка Служби безпеки України в результаті спецоперації вивела з тимчасово окупованої території Донецької області ще одного так званого «міністра ДНР», який співпрацює зі слідством.

"Опинившись на підконтрольній України території, чоловік у рамках відкритого кримінального провадження за ст. 258-3 Кримінального кодексу України співпрацює зі слідством і дає свідчення про діяльність терористичної організації, факти безпосередньої причетності РФ до окупації окремих районів Донецької та Луганської областей, розкрадання державного майна, руйнування інфраструктури та народногосподарського комплексу регіону та інших злочинів російсько-терористичних військ проти основ національної та громадської безпеки ", - наголошується у повідомленні прес-служби СБУ.

Правоохоронці встановили, що у вересні 2014 року чоловік приєднався до лав незаконних збройних формувань. Спочатку в складі так званого «Індустріального оплоту Донбасу» він займався постачанням до ОРДО добрив, паливно-мастильних матеріалів та інших товарів, закупівлею зерна та продукції сільського господарства.

Згодом, очоливши за пропозицією Захарченка «міністерство агропромислової політики та продовольства» терористів, зловмисник під кураторством російських спецслужб забезпечував формування штату та функціонування фейкового відомства. Серед іншого, він також «санкціонував» прибуття на окуповані території Донбасу вантажів так званого "російського гуманітарного конвою".

Раніше ЗМІ повідомили, що з ОРДЛО доставили "міністра культури ДНР" Юрія Лекстутеса, йому в Україні висунули підозру за статтею "створення терористичної групи чи терористичної організації".