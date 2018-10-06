На Донбасі в ході бойових дій двоє військовослужбовців зазнали поранень

Російські окупаційні війська 9 разів порушили режим припинення вогню.

На Донбасі сьогодні в ході бойових дій двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення.

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Про це повідомляється у зведенні прес-центру Операції Об’єднаних сил станом на 18.00. «Упродовж поточної доби, від 7-ї до 18-ї години російські окупаційні війська 9 разів порушили режим припинення вогню, і тому числі тричі з озброєння, забороненого Мінськими угодами», - сказано у зведенні.

Уточнюється, що вдень ворог відкривав прицільний вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях Об'єднаних сил в районі населених пунктів Новотошківське, Шуми, Невельське, Мар'їнка, Новотроїцьке, Гнутове, Водяне та Лебединське.

Опорні пункти українських військ поблизу Шумів, Гнутового та Лебединського були обстріляні з мінометів 82-го калібру. Крім того, по позиціях біля Лебединського ворог вів вогонь зі ствольної артилерії калібру 122 мм.

У разі загрози життю військовослужбовців, командири приймали рішення про здійснення вогневого впливу на противника, змушуючи його припинити обстріл.

В ході бойових дій двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення.

Ситуація в районі проведення операції залишається під контролем Об’єднаних сил, наголосили у прес-центрі.

Як повідомляв УНІАН, минулої доби бойовики російсько-окупаційних військ 19 разів відкривали вогонь по позиціях Об'єднаних сил, було поранено двох українських військових.