Доба на Донбасі: бойовики гатили із забороненої "Мінськом" зброї, поранено двох військових ООС
Упродовж минулої доби, 5 жовтня, бойовики російсько-окупаційних військ 19 разів відкривали вогонь по позиціях операції Об'єднаних сил, в тому числі – 7 разів із застосуванням озброєння, забороненого Мінськими домовленостями.
Як повідомили у прес-службі ООС, ворог здійснював обстріли українських позицій в районі населених пунктів Кримське, Вільний, Комишуваха, Троїцьке, Луганське, Шуми, Мар'їнка, Новотроїцьке, Павлопіль, Гнутове, Водяне та Широкине.
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Бойовики вели прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів, мінометів 120-го та 82-го калібру, озброєння БМП, протитанкового ракетного комплексу та стрілецької зброї.
В ході бойових дій двоє військовослужбовців Об'єднаних сил зазнали поранень.
За даними розвідки, двох бойовиків російсько-окупаційних військ минулої доби знищено та 7 поранено.
"Від початку поточної доби противник з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї тричі обстріляв позиції Об'єднаних сил поблизу населених пунктів Широкине та Водяне на Маріупольському напрямку. Важке озброєння не застосовувалося. Втрат серед особового складу Об'єднаних сил немає", - додали у прес-службі.
Як повідомляв УНІАН, бойовики висунули за лінії відведення 180 танків і 100 гармат і артсистем.