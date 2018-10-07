Міноборони опублікувало карту замінованих територій Донбасу

У міністерстві зазначили, що на теперішній час Україна є однією з найбільш забруднених мінами та вибухонебезпечними залишками війни держав у світі.

Україна на сьогодні - одна з найбільш забруднених мінами та вибухонебезпечними предметами-залишками війни держав у світі.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України, опублікувавши інформаційну карту територій, забруднених мінами та вибухонебезпечними залишками війни.

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«З метою зниження загрози нещасних випадків від несанкціонованого поводження з вибухонебезпечними предметами Міністерством оборони України за сприяння неурядової організації The HALO Trust розроблено Інформаційну карту територій, забруднених мінами та вибухонебезпечними залишками війни», - йдеться у повідомленні.

«З початком агресії Російської Федерації на території Донецької та Луганської областей мали місце неодноразові випадки підриву військовослужбовців та цивільного населення на вибухонебезпечних предметах», - зазначили у відомстві.

Інформаційна мапа розмішена на офіційному веб-сайті Міноборони у розділі «Протимінна діяльність». Інтерактивну карту можна переглянути за цим посиланням.

На карті маркуються забруднені мінами чи снарядами території не лише Донецької та Луганської областей. Так, на мапі зазначається ділянка біля м. Балаклія (Харківська область). Дата обстеження ділянки - 29 вересня 2017 року, а її статус позначений як «Обстежена (очікує розмінування)».

Нагадаємо, що ОБСЄ закликало приступити до невідкладного та повного гуманітарного розмінування населених пунктів та пунктів пропуску на Донбасі. Вартість розмінування всього Донбасу може сягнути $ 800 млн.