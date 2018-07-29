На Донбасі сапери ЗСУ знищили заборонені міжнародними конвенціями ворожі міни, що могли спричинити сильні каліцтва (відео)

Ворог встановив свої вибухові пристрої за всіма правилами мінування та ретельно замаскував це місце.

Військові сапери однієї з бригад Збройних Сил України, що входять до складу Об'єднаних сил, знищили 14 протипіхотних мін ПМН-2 які були виявлені біля однієї з позицій в смузі оборони бригади. Ще 36 мін було знешкоджено на місці, оскільки транспортуванню вони не підлягали.

Про це повідомив штаб ООС на своїй сторінці у Facebook. За процесом підриву знайдених ворожих ПМН-2 спостерігали представники української сторони Спільної центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін та наглядачі із місії ОБСЄ в Україні.

Ворожа міна є забороненою міжнародними конвенціями як антигуманна. Під час її спрацювання наноситься сильне ураження нижніх кінцівок людини, що спричиняє сильне каліцтво.

Ворог встановив свої вибухові пристрої за всіма правилами мінування та ретельно замаскував це місце. Міни встановили в лісосмузі ромбами по 4 одиниці, а п’яту ставили перед умовною фігурою щоб заплутати саперів та збільшити ризик підриву. Під час проведення самого розмінування жоден сапер не постраждав.

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Всі знайдені боєприпаси були 1987 року виробництва. В Збройних Силах України вони не використовуються і потрапили в Україну з території РФ.

Загалом, в районі проведення операції часто фіксуються заборонені ворожі вибухові пристрої. Їхніми жертвами стають як наші військовослужбовці, так і мирні мешканці населених пунктів Донецької та Луганської областей України.

Як повідомляв УНІАН, раніше п'яний бойовик змусив патруль СММ ОБСЄ їхати по замінованій дорозі.