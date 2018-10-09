На "сходці" в Ростові злодії в законі ділили сфери впливу у "ДНР" - росЗМІ

Після вбивства ватажка "ДНР" Олександра Захарченка в Донецьку йде переділ сфер впливу.

Приблизно півтора тижні тому в Ростові-на-Дону відбулася "сходка" кримінальних авторитетів та злодіїв у законі, де розподілялися сфери впливу на окупованій території Донецької області.

На ній були присутні близько 15 осіб. Серед них, за даними "Новой газеты", від "горлівських" був Олександр Батурін (Батура). Раніше він був близький з Віктором Януковичем, був "смотрящим" від "єнакіївських" у Горлівці.

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Також був Армен Саркісян, який з 2009 року вважався теж "смотрящим" за Горлівкою. Віталій Мєтла — у минулому співробітник фабрики тютюнових виробів "Хамадей" (розташована на території «ДНР»), активний член ОЗУ, був "командиром підрозділу батальйону «Восток». Наразі - "депутат «Народної ради ДНР».

Крім того, за даними журналістів, був присутній і Едуард Асатрян (Едік Осетрина або Едік Тбіліський) — злодій у законі, один з дуже впливових людей у кримінальному світі Росії.

Також на сходці були люди з Дніпра від злодія в законі Сергія Олійника (Умки).

Не обійшлося і без представників Луганська і угруповань, які працювали в Донецьку до війни.

"На зібранні обговорювалися сфери впливу в «ДНР». Йшлося про виділення так званих «квот», переділ та передачу майна, контрабанду тютюну із заводу «Хамадей", - наголосили журналісти.

Як повідомляв УНІАН, Захарченко був убитий 31 серпня в результаті вибуху в ресторані «Сепар» в центрі Донецька. В СБУ припустили, що його смерть могла стати результатом внутрішніх кримінальних конфліктів у середовищі бойовиків, насамперед пов'язаних з перерозподілом бізнесу. Крім того, в СБУ не відкидали причетності до вбивства ватажка бойовиків російських спецслужб, для яких досить одіозна фігура Захарченка могла стати непотрібною і заважати.

Так звана «народна рада «ДНР» призначила тимчасовим виконувачем обов'язків глави «республіки» Пушиліна. Крім того, інформаційні ресурси терористів повідомляють, що на 11 листопада призначено «позачергові вибори голови «ДНР» і «парламенту».