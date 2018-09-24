Соратників Захарченка, які втекли з "ДНР", не пустили до Путіна

За інформацією журналістів, Тимофєєв поїхав в окупований Крим.

Так званий "міністр доходів "ДНР" Олександр Тимофєєв, а також Олександр Казаков, колишній "радник" Захарченка, після того, як залишили псевдореспубліку, почали шукати підтримки в Москві.

Але ні Тимофєєв, ні Трапезников, ні Козаков не змогли потрапити на прийом до адміністрації президента РФ, передає "Новая газета".

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"За нашими даними, Тимофєєв поїхав у Крим, щоб спробувати через "голову" регіону Аксьонова вийти на провідних російських чиновників, щоб зберегти свої позиції: зокрема, того ж Козака. Віце-прем'єр Дмитро Козак в уряді РФ перекинутий на ПЕК, однак контроль над Кримом зберіг за собою, а Крим — це, можна сказати, тил для самопроголошених республік. Туди тікають люди і виводяться гроші", - йдеться в розслідуванні.

Це, зазначає видання, одна з причин, завдяки якій Козак гіпотетично отримує вплив і на Донбасі. Друга причина — це вугілля, яке тепер теж "під Козаком".

Як повідомляв УНІАН, в результаті вибуху в кафе "Сепар" в центрі Донецька 31 серпня ватажок "ДНР" Олександр Захарченко убитий, а Тимофєєв отримав поранення. Крім того, ліквідовано охоронеця Захарченка.