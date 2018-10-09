На Донбасі за добу знищено 5 окупантів – штаб ООС

За даними розвідки, протягом доби 5 окупантів знищено та 6 поранено.

Упродовж минулої доби, 8 жовтня, російські окупанти 36 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. При цьому ворог 12 разів застосовував озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.

Як повідомляє прес-центр штабу ООС у Facebook, бойовики вели прицільний вогонь з мінометів калібру 120 та 82 мм, озброєння бойових машин піхоти, зенітної установки ЗУ-23-2, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Російсько-окупаційні війська здійснювали обстріли позицій Об’єднаних сил в районі населених пунктів Кримське, Новотошківське, Катеринівка, Степне, Троїцьке, Луганське, Травневе, Авдіївка, Піски, Красногорівка, Мар'їнка, Новомихайлівка, Павлопіль, Гнутове, Водяне, Лебединське та Широкине.

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«Позиції Об'єднаних сил у районі Кримського, Луганського, Водяного та Лебединського окупанти обстрілювали з мінометів калібру 120 мм. Вогневого впливу з мінометів 82-го калібру зазнали опорні пункти наших військ поблизу Кримського, Новотошківського, Луганського та Травневого. Захисники Широкиного були обстріляні з зенітної установки ЗУ-23-2. По оборонцях Новотошківського, Троїцького, Водяного та Лебединського крім того вівся вогонь з озброєння бойових машин піхоти», – йдеться в повідомленні.

В ході бойових дій троє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення.

За даними розвідки, протягом доби 5 окупантів знищено та 6 поранено.

Від початку доби ворог двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил на Маріупольському напрямку в районі населених пунктів Павлопіль та Широкине з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Важке озброєння не застосовувалося. Втрат серед українських військових немає.