этот материал доступен на русском

Грицак розповів, скільки співробітників СБУ загинуло з початку війни на Донбасі

09:30, 15 жовтня 2018
Війна
1552 0
Грицак сказав, що 227 співробітників СБУ нагороджені державними нагородами / УНІАН

Читайте такожПВК "Вагнера" на 10% складається з українців - СБУ

Про це розказав голова СБУ Василь Грицак у зверненні до співробітників з нагоди Дня захисника України.

"Низький уклін двадцяти семи Героям Служби, які віддали своє життя за державність та свободу українського народу", - йдеться у зверненні.

Грицак додав, що ще 128 співробітників СБУ отримали поранення різного ступеня важкості.

"За мужність і героїзм під час проведення Антитерористичної операції та Операції Об’єднаних Сил 227 співробітників української спецслужби нагороджені державними нагородами", - повідомив він.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Донбас#СБУ#голова СБУ Василь Грицак