Грицак розповів, скільки співробітників СБУ загинуло з початку війни на Донбасі
09:30, 15 жовтня 2018Війна
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Також очільник СБУ повідомив, скільки співробітників відомства отримали поранення.
Грицак сказав, що 227 співробітників СБУ нагороджені державними нагородами / УНІАН
З 2014 року в ході бойових дій на Донбасі загинуло 27 співробітників СБУ, ще 128 отримали поранення.
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Про це розказав голова СБУ Василь Грицак у зверненні до співробітників з нагоди Дня захисника України.
"Низький уклін двадцяти семи Героям Служби, які віддали своє життя за державність та свободу українського народу", - йдеться у зверненні.
Грицак додав, що ще 128 співробітників СБУ отримали поранення різного ступеня важкості.
"За мужність і героїзм під час проведення Антитерористичної операції та Операції Об’єднаних Сил 227 співробітників української спецслужби нагороджені державними нагородами", - повідомив він.
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