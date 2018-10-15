Грицак розповів, скільки співробітників СБУ загинуло з початку війни на Донбасі

Також очільник СБУ повідомив, скільки співробітників відомства отримали поранення.

З 2014 року в ході бойових дій на Донбасі загинуло 27 співробітників СБУ, ще 128 отримали поранення.

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Про це розказав голова СБУ Василь Грицак у зверненні до співробітників з нагоди Дня захисника України.

"Низький уклін двадцяти семи Героям Служби, які віддали своє життя за державність та свободу українського народу", - йдеться у зверненні.

Грицак додав, що ще 128 співробітників СБУ отримали поранення різного ступеня важкості.

"За мужність і героїзм під час проведення Антитерористичної операції та Операції Об’єднаних Сил 227 співробітників української спецслужби нагороджені державними нагородами", - повідомив він.