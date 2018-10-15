Бойовики на Донбасі з гранатометів били по позиціях ЗСУ, четверо військових зазнали поранень (відео)

Окупанти обстріляли низку позицій українських військових з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Упродовж минулої доби російські окупанти 23 рази відкривали вогонь по позиціях українських військ. При цьому ворог чотири рази застосовував озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.

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Про це повідомляє прес-центр ООС у ранковому зведенні. "Противник вів прицільний вогонь з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - йдеться в повідомленні.

В прес-центрі зазначили, що російсько-окупаційні війська здійснювали обстріли позицій Об’єднаних сил в районі населених пунктів Кримське, Золоте, Катеринівка, Луганське, Новолуганське, Авдіївка, Піски, Мар'їнка, Новотроїцьке, Богданівка, Павлопіль, Гнутове, Водяне, Лебединське та Широкине.

Опорні пункти українських військ поблизу Луганського, Новолуганського, Гнутового та Водяного окупанти обстрілювали з мінометів 82-го калібру.

В ході бойових дій троє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення.

За даними розвідки, протягом доби двох окупантів знищено та чотирьох поранено.

"З початку доби ворог тричі обстріляв позиції Об'єднаних сил в районі населених пунктів Авдіївка, Лебединське та Широкине з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Важке озброєння не застосовувалося. Один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення", - підсумували в прес центрі.