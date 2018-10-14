Понад 6 тисяч жінок є учасницями бойових дій на Донбасі

Жінки захищають Україну у війні проти російської агресії на сході держави як кулеметниці, снайперки, гранатометниці, водії бойових машин, медичні працівниці тощо.

Понад шість тисяч жінок у Збройних силах України є учасницями бойових дій, які з 2014 року тривають на території Донбасу.

Про це написала урядова уповноважена з питань гендерної політики Катерина Левченко у своєму блозі на порталі кампанії "Повага".

"Щодня ми з вами творимо історію, нову історію молодої незалежної держави. Ми з вами розбудовуємо країну, в якій живуть прогресивні та неупереджені люди. Тому й важливо звернути увагу на те, що День захисника України – це свято не тільки чоловіків, а й жінок, які захищали і продовжують захищати Україну", – написала Левченко.

За її даними, у Збройних силах із загальної чисельності 255 000 осіб проходять службу близько 55 тисяч жінок. Серед них більш як 25 тисяч мають військові звання, а майже 3,5 тисячі – офіцерські.

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Вона розповіла, що окрім ЗСУ, жінки також проходять службу у Національній гвардії України, Державній прикордонній службі, Службі безпеки, Національній поліції.

"Більше 6 тисяч жінок є учасницями бойових дій, 24 – поранено, 4 загинули. Жінки захищають Україну у війні проти російської агресії на сході держави як кулеметниці, снайперки, гранатометниці, водії бойових машин, медичні працівниці тощо. І тому сьогодні виключати з когорти захисників Вітчизни жінок не тільки некоректно й невдячно, це ще й дискримінація. Тож вітаймо тих, хто нас захищає!" – написала Левченко.

Нагадаємо, 12 жовтня президент України Петро Порошенко вперше в Україні присвоїв звання генерал-майора медичної служби начальнику Військово-медичного управління Служби безпеки України Людмилі Шугалей.