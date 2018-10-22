Вбивство ватажка "ДНР" Захарченка: у Путіна звинувачують Україну й шукають "аргументи"

Прес-секретар російського президента заявив, що «місцеві органи ведуть слідство».

Президент Російської Федерації Володимир Путін звинуватив Україну у вбивстві ватажка «ДНР» Олександра Захарченка на підставі «розслідування».

Про це журналістам сказав прес-секретар глави російської держави Дмитро Пєсков, відповідаючи на запитання власного кореспондента УНІАН в РФ, на підставі чого Путін зробив таке звинувачення.

«На підставі тієї роботи із з'ясування обставин і замовників цього вбивства, яке ведеться зараз на місці злочину, на місці цього теракту, а також на підставі інших терористичних актів, які мали місце в «республіках» Донбасу», - сказав Пєсков.

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На уточнювальне запитання УНІАН, чи ґрунтуються звинувачення Путіна на розслідуванні фахівців ФСБ, які поїхали на захоплений Донбас, Пєсков сказав: «місцеві органи ведуть слідство».

«Спираються саме на ту інформацію, яку отримують з місця», - наголосив він

Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня президент Росії Володимир Путін звинуватив Україну у вбивстві ватажка «ДНР» Олександра Захарченка.

«Ми з вами знаємо, що найгостріша проблема - криза на Донбасі. І думаю, що багато хто зі мною погодяться, що з допомогою терактів, убивств людей, які обрані населенням для керівництва цими регіонами з боку спецслужб України, це найгірший спосіб налагодити відносини з цими територіями», - сказав Путін.

13 вересня в Міністерстві закордонних справ РФ заявили, що слідчі ФСБ поїхали на тимчасово окуповані території Донбасу розслідувати вбивство ватажка терористів «ДНР» Олександра Захарченка на запрошення «місцевої влади» і перебуватимуть «на цій території».

Захарченка було вбито 31 серпня в результаті вибуху в ресторані «Сепар» у центрі Донецька. У СБУ припустили, що його смерть могла стати результатом внутрішніх кримінальних конфліктів у середовищі бойовиків, перш за все пов'язаних з перерозподілом бізнесу. Крім того, в СБУ не виключали причетності до вбивства ватажка бойовиків російських спецслужб, для яких доволі одіозна постать Захарченка могла стати непотрібною і заважати.