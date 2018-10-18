Путін захотів перекласти провину у вбивстві ватажка «ДНР» Захарченка на Україну

На думку Путіна, найбільш правильний спосіб налагодити відносини з ОРДЛО - «виконати Мінські угоди».

Президент Росії Володимир Путін звинуватив Україну в убивстві ватажка «ДНР» Олександра Захарченка.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він заявив на пленарному засіданні Валдайського клубу.

«Ми з вами знаємо, що найгостріша проблема - криза на Донбасі. І думаю, що багато хто зі мною погодиться, що за допомогою терактів, вбивств людей, які обрані населенням для керівництва цими регіонами, з боку спецслужб України, це найгірший спосіб налагодити відносини з цими територіями», - сказав Путін.

За його словами, найбільш правильний спосіб - «виконати Мінські угоди».

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Як повідомляв УНІАН, Захарченка було вбито 31 серпня в результаті вибуху в ресторані «Сепар» у центрі Донецька. В СБУ припустили, що його смерть могла стати результатом внутрішніх кримінальних конфліктів у середовищі бойовиків, насамперед пов'язаних з перерозподілом бізнесу. Крім того, в СБУ не виключали причетності до вбивства ватажка бойовиків російських спецслужб, для яких досить одіозна фігура Захарченка могла стати непотрібною і заважати.

Як повідомляв УНІАН, в результаті вибуху в кафе "Сепар" в центрі Донецька 31 серпня ватажок "ДНР" Олександр Захарченко убитий, а Тимофєєв отримав поранення. Крім того, ліквідовано охоронець Захарченко.