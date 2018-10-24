"Раптово змінив маршрут": з'явилися нові подробиці вбивства ватажка "ДНР" Захарченка

Спочатку ватажок "ДНР" Захарченко не направлявся в кафе "Сепар" - рішення про зміну маршруту було прийнято спонтанно.

Ліквідований у Донецьку ватажок "ДНР" Олександр Захарченко опинився в кафе "Сепар" спонтанно.

Читайте такожРосЗМІ вже називають вбитого ватажка "ДНР" злочинцем (фото)

Про це повідомляє Telegram-канал WarGonzo. "Спочатку голова ДНР не направлявся в кафе "Сепар" і рішення про зміну маршруту було прийнято спонтанно й вже в дорозі буквально за кілька хвилин до вибуху", - йдеться у повідомленні, і зазначається, що цю інформацію підтвердили джерела у "силових структурах "ДНР".

Також стверджується, що вибуховий пристрій було обладнано міні-камерою для більш точного визначення цілі.

"СВП, закладений у кафе "Сепар", було додатково обладнано міні-камерою, що дозволяє на 100% ідентифікувати ціль. Тобто теракт був спланований за тим же принципом, що і не здійснений замах взимку 2017 року в кафе "Пушкін", - пишуть у WarGonzo.

Як повідомляв УНІАН, Захарченко був убитий 31 серпня в результаті вибуху в ресторані «Сепар» в центрі Донецька. У СБУ припустили, що його смерть могла стати результатом внутрішніх кримінальних конфліктів у середовищі бойовиків, насамперед пов'язаних з перерозподілом бізнесу. Крім того, в СБУ не відкидали причетності до вбивства ватажка бойовиків російських спецслужб, для яких досить одіозна фігура Захарченка могла стати непотрібною і заважати.

Так звана «народна рада «ДНР» призначила тимчасовим виконувачем обов'язків глави «республіки» Пушилина. Крім того, інформаційні ресурси терористів повідомляють, що на 11 листопада призначено «позачергові вибори голови «ДНР» і «парламенту».