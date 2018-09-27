"Ви прибираєте Захара": СБУ оприлюднила запис розмови про підготовку Пушиліним "перевороту" в "ДНР" (аудіо)

У спецслужбі заявили, що отримали аудіозапис підготовки Пушиліним остаточного вирішення «проблеми Захарченка».

Співробітники Служби безпеки України отримали аудіозапис із доказами підготовки примусового усунення з посади ватажка бойовиків, відомого як «глава ДНР», Олександра Захарченка так званим головою «народної ради ДНР» Денисом Пушиліним.

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Про це повідомляє прес-центр СБУ. "Розмова між офіційним помічником Пушиліна Олександром Лаврентьєвим та двома невідомими відбулася 12 червня о 16:50 у ресторані Yuvam у турецькому місті Анталія", - завили в Службі безпеки.

"Аудіозапис підтверджує підготовку Пушиліним «державного перевороту» в псевдореспубліці. Під час обговорення планів на «нейтральній території» Лаврентьєв акцентує увагу співрозмовників на необхідності заміни до вересня поточного року діючого «глави ДНР» без проведення виборів. За його словами, з появою нового в.о. «глави республіки» «проблема Захарченка» буде остаточно вирішена", - стверджують в СБУ.

В СБУ заявили, що оприлюднюють найбільш показові фрагменти перемовин з майже чотиригодинної «бесіди».

Як повідомляв УНІАН, Захарченка було вбито 31 серпня внаслідок вибуху в ресторані «Сепар» у центрі Донецька. В СБУ припустили, що його смерть могла стати результатом внутрішніх кримінальних конфліктів у середовищі бойовиків, насамперед пов'язаних з перерозподілом бізнесу. Крім того, в СБУ не виключали причетності до вбивства ватажка бойовиків російських спецслужб, для яких досить одіозна фігура Захарченка могла стати непотрібною і заважати.

Так звана «народна рада «ДНР» призначила тимчасово виконуючим обов'язки голови «республіки» Пушиліна. Крім того, інформаційні ресурси терористів повідомляють, що на 11 листопада призначені «позачергові вибори голови «ДНР» і парламенту».