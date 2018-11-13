У Горлівці почали "карати" бюджетників за відмову йти на "вибори" ватажка "ДНР"

Перед "виборами" в "ДНР" людей довго шантажували, погрожуючи звільненнями.

В окупованій Горлівці почалися звільнення бюджетників, які відмовилися напередодні брати участь у "виборах" ватажка "ДНР".

Місцеві жителі в соцмережах повідомляють, що окупаційна "влада "ДНР" почала звільнення бюджетників, які відмовилися йти на вибори", передають "Ведомости Донбасса".

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Перед "виборами" людей довго шантажували, погрожуючи звільненнями. Тепер ті, хто ризикнув проігнорувати погрози, зіткнулися з їхнім втіленням – людей звільняють.

"Горлівка. Вже є перші випадки звільнення бюджетників, які відмовилися йти на вибори". Погрози "дірявих" звільняти нелояльних виявилися не пустими погрозами", - пишуть у соцмережах.

Як повідомляв УНІАН, у самопроголошених «ДНР» і «ЛНР» 11 листопада проходило голосування на так званих «виборах» «глав народних республік» і «депутатів народних рад».

Міжнародна спільнота виступила із засудженням псевдовиборів.

У Європейському Союзі, США, Японії заявили, що проведення «виборів» в ОРДЛО – це порушення Мінських домовленостей.

Президент України Петро Порошенко заявив, що фейкові «вибори» на Донбасі ніким не будуть визнані, а Росія понесе відповідальність за їхнє проведення.