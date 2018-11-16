Турчинов відкинув можливість переговорів з "ДНР/ЛНР"

Олександр Турчинов наголосив, що є тільки один шлях виконання Мінських угод - припинення воєнної агресії та звільнення української території від окупаційних військ та російської зброї.

Україна ніколи не сприйме «нав’язливу і схиблену ідею» президента РФ Володимира Путіна про ведення переговорів з його «маріонетками» на окупованому Донбасі.

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі секретаря Ради національної безпеки та оборони України Олександра Турчинова.

«Москва намагається бездарно приховати окупацію частини українського Донбасу за організованими фейковими виборами. Це все одно, що намагатися сховати слона за граблями, які щойно вдарили йому по хоботу», - зауважив Турчинов.

Він нагадав, що так звані «вибори» на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей організувала російська влада.

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«Виходячи з того, що фейкові вибори на окупованій території проводило військово-політичне керівництво РФ із заздалегідь відомим результатом, то з тим саме успіхом вони могли б обрати очільниками фейкових республік двох дворняг з Підмосков’я. Причому для окупованих територій це був би не найгірший формат, адже вони могли б голосно гавкати, але принаймні не грабували б українців, які перебувають під російською окупацією», - сказав секретар РНБО.

За його словами, заява Путіна про необхідність ведення Україною переговорів з «кремлівськими «маріонетками, яких призначили «керувати» квазіреспубліками, - це його нав’язлива та схиблена ідея, яку він безрезультатно намагається проштовхувати ще з 2014 року, і яку ніколи не сприйме наша держава та весь цивілізований світ».

Турчинов наголосив, що є тільки один шлях виконання Мінських угод, про які постійно згадує Путін, - припинення воєнної агресії та звільнення української території від окупаційних військ та російської зброї.

Як повідомляв УНІАН, на окупованих територіях Донбасу 11 листопада проходило «голосування» на так званих «виборах» «глав народних республік» і «депутатів народних рад».

Міжнародна спільнота засудила проведення цих псевдовиборів.

Президент України Петро Порошенко заявив, що фейкові «вибори» на Донбасі ніким не будуть визнані, а Росія понесе відповідальність за їх проведення.

Вчора, 15 листопада, президент Росії Путін в черговий раз звинуватив українську владу в невиконанні Мінських угод. За словами Путіна, для врегулювання конфлікту на Донбасі повинна відбутися зміна влади в Україні.