ОБСЄ виявила на окупованому Донбасі невідведені "Гради"

Крім того, за даними повітряного спостереження СММ, станом на 14 листопада було виявлено 29 танків (невстановленого типу) біля Круглика і 18 одиниць причіпної артилерії поблизу Мирного.

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала поблизу окупованого бойовиками селища Новоамвросіївське на Донеччині чотири реактивні системи залпового вогню БМ-21 "Град".

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Про це повідомляється у звіті місії. “16 листопада в непідконтрольних урядові районах команда СММ зафіксувала 4 РСЗВ (БМ-21) поблизу н. п. Новоамвросіївське (56 км на схід від Донецька), що є порушенням ліній відведення”, - йдеться в звіті.

Крім того, за даними повітряного спостереження СММ, станом на 14 листопада було виявлено 29 танків (невстановленого типу) біля Круглика і 18 одиниць причіпної артилерії поблизу Мирного.

Крім того, дані повітряного спостереження СММ виявили 76 бойових броньованих машин (невстановленого типу) на біля Бугаївки, 23 ББМ (невстановленого типу) неподалік Шимшинівки і 79 ББМ (невстановленого типу) поблизу Мирного.

У зв'язку з цим в українській стороні СЦКК заявили, що розцінюють зосередження значної кількості бойової техніки терористичних формувань РФ за межами виділених місць зберігання як чергову спробу спровокувати активну протидію з боку підрозділів Об'єднаних сил та як ознаку явної зацікавленості керівництва Росії у загостренні ситуації на лінії зіткнення, повідомили в штабі ООС.