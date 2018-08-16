Окупанти вперше з травня обстріляли позиції ЗСУ з "Градів": штаб ООС повідомив деталі

Бойовики випустили 13 реактивних снарядів з окупованого Дебальцевого по українських позиціях у Світлодарську, жоден український військовий не постраждав.

Російські окупаційні війська вперше з травня обстріляли позиції військовослужбовців Збройних сил України на Донбасі з реактивних систем залпового вогню БМ-21 «Град», що є порушенням Мінських угод.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці Операції об'єднаних сил у Facebook з посиланням на українську сторону в Спільному центрі з контролю і координації припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК).

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"Сьогодні збройні формування Російської Федерації здійснили обстріл позицій Об’єднаних сил в районі міста Світлодарська із застосуванням реактивної системи залпового вогню БМ-21 "Град", - йдеться в повідомленні.

Обстріл почався близько 01:00 години з боку окупованого збройними формуваннями Російської Федерації Дебальцевого. Зокрема, у бік позицій ООС було випущено 13 реактивних снарядів калібру 122 мм.

Також бойовики вели вогонь із мінометів калібру 120 мм.

"Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил та серед цивільного населення не зареєстровано", - наголошується в повідомленні.

"Слід відзначити, що останній раз окупанти застосовували реактивні системи залпового вогню ще 20 травня, тоді у район міста Авдіївки прилетіли 20 реактивних боєприпасів", - нагадали в штабі.

Як повідомляв УНІАН, з початку ООС українська армія просунулася вперед на 15 квадратних кілометрів.