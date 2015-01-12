Бойовики нарощують інтенсивність обстрілів Луганщини

Як йдеться у повідомленні прес-служби голови Луганської обласної державної адміністрації Геннадія Москаля, в регіоні відбувається посилення обстрілу, бойовики знову застосовують артилерію, міномети і системи залпового вогню "Град".

У зоні ураження опинилися населені пункти Кримське і Світличне, розташовані уздовж автодороги "Бахмутка".

У Кримському у результаті нічного обстрілу з "Градів" пошкоджено 11 будинків на двох вулицях, в основному вибуховими хвилями вибиті вікна і двері, розбиті фасади. Поранених і загиблих немає.

Крім того, пошкоджені лінії електропередач, тому половина села не має світла і зв'язку. Зараз у Кримському тихо, представники місцевої влади здійснюють подвірні обходи і складають акти про ушкодження, намагаються відновити електропостачання. Учора увечері козаки так званого "Всевеликого війська донського" з боку окупованого Кіровська обстріляли селище Світличне, де зосереджені запаси питної води, яка подається, зокрема до Луганська. Мінометними мінами пошкоджені надвірні споруди, інформації про постраждалих немає.

Читайте такожБойовики обстріляли околиці Маріуполя з "Градів", мінометів та артилерії"Під мінометний обстріл протягом доби потрапили також Золоте, Гірське, Щастя і Чорнухине, а село Кряковка Новоайдарського району (біля с. Трьохізбенка) було обстріляно з танків. Значних руйнувань інфраструктури немає, проте в частині Трьохізбенки відсутня електроенергія", - зазначив Москаль.

Також була тривала стрільба із застосуванням автоматичної зброї, гранатометів і мінометів у Станиці Луганській. Бойові дії з невеликими перервами не вщухають у Станиці вже третю добу.

У ніч на понеділок бойовики обстріляли з "Градів" селища Вільхова і Валуйське поблизу райцентру. Наслідки обстрілу з'ясовуються. Зараз у Станиці відносно тихо, проте через бойові дії і пошкодження немає електроенергії, центрального опалення і води.