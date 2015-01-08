Бойовики 16 разів обстріляли сили АТО з "градів" і мінометів
Впродовж дня бойовики на сході України 16 разів обстріляли сили АТО.
Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook.
Зокрема, підкреслюється, що ситуація у зоні проведення антитерористичної операції залишається складною.
Читайте такожУ Різдвяну ніч бойовики посилили обстріли в зоні АТО - штаб
"Розпочинаючи з 11.30, незаконні збройні формування 16 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ, застосовуючи в основному важке озброєння – міномети, артилерію, у тому числі й «Гради»", - йдеться в повідомленні.
У цьому зв'язку наголошується, що найгарячішою точкою сьогодні був Донецький аеропорт та його околиці. "З мінометів було обстріляно сам Донецький аеропорт, а також населені пункти Авдіївка, Піски, Березове, Тоненьке та двічі Опитне", - зазначено в повідомленні.
Також акцентується увага, що впродовж дня бойовики 6 разів вели вогонь з артилерії та «Градів».
Так, з артилерійських систем незаконні збройні формування обстріляли населені пункти Орлівка і тричі Тоненьке, а з РСЗО «Град» - Авдіївку.
На луганському напрямку з мінометів двічі обстріляли населений пункт Кримське.