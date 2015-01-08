Бойовики 16 разів обстріляли сили АТО з "градів" і мінометів

Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook.

Зокрема, підкреслюється, що ситуація у зоні проведення антитерористичної операції залишається складною.

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"Розпочинаючи з 11.30, незаконні збройні формування 16 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ, застосовуючи в основному важке озброєння – міномети, артилерію, у тому числі й «Гради»", - йдеться в повідомленні.

У цьому зв'язку наголошується, що найгарячішою точкою сьогодні був Донецький аеропорт та його околиці. "З мінометів було обстріляно сам Донецький аеропорт, а також населені пункти Авдіївка, Піски, Березове, Тоненьке та двічі Опитне", - зазначено в повідомленні.

Також акцентується увага, що впродовж дня бойовики 6 разів вели вогонь з артилерії та «Градів».

Так, з артилерійських систем незаконні збройні формування обстріляли населені пункти Орлівка і тричі Тоненьке, а з РСЗО «Град» - Авдіївку.

На луганському напрямку з мінометів двічі обстріляли населений пункт Кримське.