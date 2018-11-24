Ще один населений пункт на окупованому Донбасі перейшов під контроль України (фото)

Спецпризначенці готувалися до проведення цієї операції понад місяць. Саме місяць тому, розвідка виявила в селищі окупантів.

Сили спеціальних операцій (ССО), під прикриттям підрозділів 72-ї бригади та у взаємодії з саперами провели перевірку та зачистку населеного пункту Розсадки, що на Світлодарській дузі.

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Про це йдеться в повідомленні прес-служби Операції об'єднаних сил. "Попри ворожий обстріл та смертельну небезпеку, бійці ССО під самим носом окупантів підняли український прапор", - йдеться в повідомленні.

В прес-центрі зазначили, що спецпризначенці готувалися до проведення операції понад місяць. Саме місяць тому, розвідка виявила в селищі окупантів.

"У період кривавих боїв за Дебальцеве, поруч із Розсадками проходив один з маршрутів, по якому захисникам України підвозили провізію, медикаменти та боєприпаси", - йдеться в повідомленні.

В прес-центрі повідомили, що населений пункт раніше вже зачищали бійці ЗСУ, проте, через складність забезпечення та близькість позицій ворога обладнати там повноцінні позиції поки неможливо. Розсадки були під нашим вогневим контролем, хоч і знаходилися у "сірій зоні".

"Останнім часом, знахабнілі бойовики проробили в селище «дорогу життя» та вели з села обстріли, а за день до зачистки використали в районі Розсадок протитанкові керовані ракети (ПТКР). Щоб унеможливити дії окупантів та виключити знаходження там бойовиків, селище зачистили саме бійці ССО. Вони, підготовлені й досвідчені, вкотре довели, що еліта українського війська, за будь-яких обставин, дасть відсіч як російським окупантам, та їхнім найманцям", - зазначається в повідомленні.