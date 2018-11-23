Минулої доби бойовики гатили з гранатометів та БМП, обійшлося без втрат
Протягом минулої доби, 22 листопада, російські окупанти 4 рази прицільно відкривали вогонь по позиціях операції Об'єднаних сил з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
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Попри ворожі обстріли втрат серед українських військових немає, повідомили у прес-службі ООС.
Обстріли зафіксували в районах населених пунктів Станиця Луганська, Вільний, Луганське та Павлопіль.
"Окрім вищеперерахованого арсеналу, ворог застосував озброєння бойових машин піхоти неподалік хутора Вільного, а протитанкові керовані ракети – поблизу Луганського", - йдеться у повідомленні.
За даними розвідки, двох окупантів було поранено.
Від початку доби ворог вогневої активності не проявляв.
Як повідомляв УНІАН, напередодні на Донеччині загинув командир розвідників ЗСУ.