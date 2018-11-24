МЗС відреагувало на чергове вторгнення в Україну російського "гумконвою"
Міністерство закордонних справ України засудило відправлення Російською Федерацією чергового так званого «гумконвою» на окупований Донбас як порушення суверенітету і територіальної цілісності України.
Про це повідомила речник МЗС України Катерина Зеленко у мікроблозі Twitter.
Читайте такожНа Донбасі зафіксували 45 вантажівок російського «гумконвою» - штаб ООС
"Рішуче засуджуємо черговий «гумконвой» РФ як грубе і цинічне порушення суверенітету і територіальної цілісності України. Чергова провокація всупереч Мінським домовленостям", - повідомила Зеленко.
Як повідомляв УНІАН, 22 листопада автомобілі 83-ї «гуманітарної колони» МНС Росії прибули до пунктів призначення на територію тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей.
Росія з серпня 2014 року направляє в зону бойових дій на Донбас так звані «гуманітарні конвої». Митну та прикордонну служби України не допускають до огляду цих вантажівок.
Українська сторона заявляла про отримання доказів того, що в цих вантажівках серед ящиків із продуктами харчування були зброя, боєприпаси та протитанкові гранати.
У МЗС України неодноразово вимагали від Росії припинити порушення суверенітету України під приводом доставки так званої «гуманітарної допомоги».