МЗС відреагувало на чергове вторгнення в Україну російського "гумконвою"

В МЗС назвали такі дії РФ черговою провокацією всупереч Мінським угодам.

Міністерство закордонних справ України засудило відправлення Російською Федерацією чергового так званого «гумконвою» на окупований Донбас як порушення суверенітету і територіальної цілісності України.

Про це повідомила речник МЗС України Катерина Зеленко у мікроблозі Twitter.

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"Рішуче засуджуємо черговий «гумконвой» РФ як грубе і цинічне порушення суверенітету і територіальної цілісності України. Чергова провокація всупереч Мінським домовленостям", - повідомила Зеленко.

Як повідомляв УНІАН, 22 листопада автомобілі 83-ї «гуманітарної колони» МНС Росії прибули до пунктів призначення на територію тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей.

Росія з серпня 2014 року направляє в зону бойових дій на Донбас так звані «гуманітарні конвої». Митну та прикордонну служби України не допускають до огляду цих вантажівок.

Українська сторона заявляла про отримання доказів того, що в цих вантажівках серед ящиків із продуктами харчування були зброя, боєприпаси та протитанкові гранати.

У МЗС України неодноразово вимагали від Росії припинити порушення суверенітету України під приводом доставки так званої «гуманітарної допомоги».