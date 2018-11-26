Розвідка попередила про загрозу вторгнення армії РФ до України суходолом - Порошенко (відео)

Президент зазначив, що в зведенні розвідувальних органів є детальний опис всіх сил противника, розташованих на відстані десятків кілометрів від кордону України, готових до негайного вторгнення в Україну будь-якого моменту.

Президент України Петро Порошенко заявив, що дані української розвідки свідчать про серйозну загрозу сухопутної операції проти України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко заявив у зверненні до українського народу.

Читайте такожПорошенко не виключає проведення наземних операцій проти України

«Розвідувальні дані говорять про серйозну загрозу суходольної операції проти України», - заявив він.

Порошенко зазначив, що в зведенні розвідувальних органів є детальний опис всіх сил противника, розташованих на відстані в декілька десятків кілометрів від кордону України, готових в будь-який момент до негайного вторгнення в Україну. «Рушниця, що висить на стіні, має рано чи пізно вистрілити. А тут – літаки, вертольоти, танки, ракетні комплекси і БТР», - додав президент.

Раніше розвідка повідомила, що найбільша загроза здійснення Росією нападу на Україну зберігається зі сходу та північного сходу нашої держави.