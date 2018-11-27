Харківська ОДА: воєнний стан в регіоні діє з 26 листопада

Комендантську годину в Харківській області поки запроваджувати не планують.

Харківська обласна державна адміністрація діє згідно з указом президента від 26 листопада, згідно з яким воєнний стан в Харківській області запроваджується з 14 години того ж дня.

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Як повідомляє «112 Україна», про це на брифінгу повідомив радник голови Харківської ОДА з правових питань Сергій Стороженко.

"Ми поки оперуємо датою, яка є в указі президента України від 26 листопада 2018 року. Коли ми побачимо інший документ, де буде прописано іншу дату після затвердження указу президента, ми будемо оперувати іншою датою. Станом на час нашої зустрічі (з журналістами - ред.) воєнний стан введено 26 листопада 2018 року", - уточнив чиновник.

Він також зазначив, що комендантську годину в області впроваджувати не планують.

Як повідомляв УНІАН, 26 листопада Верховна Рада затвердила указ президента про введення воєнного стану в ряді областей України на 30 днів. Дата введення воєнного стану не озвучувалася, але раніше в той день наголошувалося, що йдеться про введення воєнного стану з 09.00 28 листопада.

Незважаючи на це, сьогодні, 27 листопада, урядова газета "Урядовий кур'єр" опублікувала указ Порошенка про воєнний стан на 60 діб.

60 днів - строк, на який президент вимагав ввести воєнний стан спочатку, але після консультацій було прийнято рішення скоротити його наполовину - до 30 днів. Дане рішення проголосувала Рада. В свою чергу, у Кабміні заявили про помилку, і запевнили, що газета надрукує спростування.

Указ президента про введення воєнного стану в низці областей України на 30 днів буде опублікована 28 листопада в парламентській газеті «Голос України».

Секретар Ради національної безпеки України Олександр Турчинов повідомив, що дата початку воєнного стану в постанові, за яку проголосувала Верховна Рада - 26 листопада 14:00.

Законом визначено, що воєнний стан вводиться в Вінницькій, Луганській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Чернігівській, а також Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях та у внутрішніх водах України Азово-Керченської акваторії.